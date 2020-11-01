МОЗ закликає роботодавців перевести працівників на дистанційну роботу [ Редактировать ]
Нині маємо майже 8 тисяч нових хворих на COVID-19. Такі статистичні дані за минулу добу.
Більше ніж тисячу людей напередодні ушпиталили. Здолали хворобу при цьому понад дві з половиною тисячі. 110 - померли.
Серед лідерів за кількістю інфікувань традиційно Київ, Харківська, Житомирська й Донецька області. А от найменше заражених на Кіровоградщині й Луганщині.
Водночас у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують роботодавцям переводити працівників на дистанційну роботу, оскільки вважають це дієвим механізмом задля стримання поширення вірусу.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Більш того, також рекомендовано максимально змінювати час суб'єктам господарювання щодо початку роботи і щодо закінчення роботи - так само це і органи місцевого самоврядування і органи влади. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб максимально зменшити контакти між людьми.
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