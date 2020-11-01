Нині маємо майже 8 тисяч нових хворих на COVID-19. Такі статистичні дані за минулу добу.

Більше ніж тисячу людей напередодні ушпиталили. Здолали хворобу при цьому понад дві з половиною тисячі. 110 - померли.

Серед лідерів за кількістю інфікувань традиційно Київ, Харківська, Житомирська й Донецька області. А от найменше заражених на Кіровоградщині й Луганщині.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують роботодавцям переводити працівників на дистанційну роботу, оскільки вважають це дієвим механізмом задля стримання поширення вірусу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: