В Харькове ОП-ЗЖ добилась удовлетворения судебного иска и апелляции. Об этом заявил член Политсовета партии

"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"Андрей Спасский, комментируя судебные решения, которые были приняты в результате исков партии, чтобы пресечь фальсификации итогов местных выборов в Харькове.

1 ноября Харьковский окружной административный суд зафиксировал противоправность отказа Слободской ТИК о пересчете голосов на участках 631320, 631325, 631326, 631336, 631351, 631356, 631357, 631359, 631361, 631364 в связи с многочисленными нарушениями.

Ранее представители ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ заявляли о многочисленных попытках сфальсифицировать выборы на различных участках Харькова. В ходе судебного разбирательства заявления представителей ОП-ЗЖ подтвердились. Было выявлено расхождение в 100 случаях - более двухсот голосов при подсчёте и завышении результатов политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Представитель ответчика – Слободской ТИК – на судебном заседании признал исковые требования в полном объеме. Своим решением суд отменил постановление Слободской ТИК №27 и №28 от 29.10.2020 об отказе в удовлетворении жалобы от ОП-ЗЖ о повторном пересчете голосов. Суд обязал Слободскую ТИК повторно рассмотреть жалобу с учетом выводов суда.

Ранее, 31 октября Второй апелляционный административный суд удовлетворил апелляцию кандидата от партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Анастасии Пляки об отказе Червонозаводского районного суда принять иск о нарушениях при подсечете голосов в избирательных участках 631654, 631675, 631679, 631680, 631681, 631682, 631683, 631684, 631685. Этим решением суд обязал повторно рассмотреть иск наших партийцев о попытке массовой фальсификации.

"Решение апелляционного и административного судов подтверждает неправомерность решений Основянского районного суда и Слободской ТИК. Мы продолжим нашу законную борьбу с системой, которую построили местные феодалы для того, чтобы любой ценой остаться у власти и продолжить единоличное распоряжение городским бюджетом Харькова. Подчеркну, что нарушения на выборах 25 октября носили системный характер и были направлены на искажение их результатов. Мы благодарны каждому харьковчанину, который пришел на избирательный участок. И продолжаем настойчиво отстаивать честность подсчета каждого голоса избирателя вне зависимости от того за какую политическую силу он был отдан. Честные и справедливые выборы – это важнейший шаг в сторону создания эффективной и демократической модели управления городом. И мы прикладываем все усилия к тому, чтобы предотвратить нарушения закона и попытки искажения результатов волеизъявления харьковчан" - заявил Андрей Спасский.