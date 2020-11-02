Сколько человек в Украине болеют туберкулезом: пугающая цифра [ Редактировать ]
В Украине более 14 тысяч человек проходят лечение от туберкулеза. За сентябрь было зарегистрировано 1 322 новых случаев болезни. Об этом сообщил государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.
Ляшко рассказала о планах изменить нормативно-правовые акты для "обеспечения устойчивого и эффективного внедрения услуг для лиц с туберкулезом".
В частности, это бесперебойное обеспечение специфическим противотуберкулезным лечением, внедрение современных мировых методов и подходов в лечении.
С января по сентябрь 2019 года в Украине туберкулез впервые зарегистрирован у более 15,5 тысяч человек.
В 2018 году в Украине было зарегистрировано 31 221 больных туберкулезом, 3 695 человек умерли от этой болезни.
Ранее мы писали о том, что в связи с коронавирусом в 2020 году в мире ухудшилась ситуация с туберкулезом.
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