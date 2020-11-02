В Украине более 14 тысяч человек проходят лечение от туберкулеза. За сентябрь было зарегистрировано 1 322 новых случаев болезни. Об этом сообщил государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Ляшко рассказала о планах изменить нормативно-правовые акты для "обеспечения устойчивого и эффективного внедрения услуг для лиц с туберкулезом".

В частности, это бесперебойное обеспечение специфическим противотуберкулезным лечением, внедрение современных мировых методов и подходов в лечении.

С января по сентябрь 2019 года в Украине туберкулез впервые зарегистрирован у более 15,5 тысяч человек.

В 2018 году в Украине было зарегистрировано 31 221 больных туберкулезом, 3 695 человек умерли от этой болезни.

Ранее мы писали о том, что в связи с коронавирусом в 2020 году в мире ухудшилась ситуация с туберкулезом.