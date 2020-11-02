В Кропивницком объявили результаты выборов мэра [ Редактировать ]
Источник: ЦИК
В Кропивницком огласили результаты выборов городского главы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
В областном центре победил действующий мэр Андрей Райкович. За него проголосовали 53,53% избирателей - 27 839 человек. Количество голосов, набранных другими кандидатами, не сообщается.
Андрей Райкович возглавил Кропивницкий в результате местных выборов 2015 года.
В субботу, 31 октября, ЦИК опубликовала первые результаты местных выборов. Уже избраны главы 108 населенных пунктов. Всего же в Украине избирают 370 мэров городов, 428 поселковых председателей и 623 сельских председателей.
Второй тур выборов мэра состоится в городах с населением более 75 тысяч, где лидирующий кандидат наберет менее 50% голосов.
Напомним, что "Подробности" опубликовали результаты экзит-полов по областным центрам.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умерли мэр Борисполя Анатолий Федорчук и мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко.
по теме
Максима Бойченко переизбрали мэром Мариуполя
Уже избраны 108 глав населенных пунктов и 1841 депутат
Полностью завершили подсчет бюллетеней в шести областях
Проверить прошлое любого политика, который собрался в мэры и или депутаты местного совета, можно с помощью онлайн-инструментов
Виктор Черный рассказал, чего ждать от местных выборов, которые состоятся уже в это воскресенье, 25 октября