Уже избраны 108 глав населенных пунктов и 1841 депутатов Источник: ЦИК

Территориальные избирательные комиссии передали в Центральную избирательную комиссию первые протоколы местных выборов в Украине. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Напомним, что в Украине избирают:

1780 депутатов областных и городских советов Киева и Севастополя;

5366 депутатов районных советов;

11124 депутатов городских советов;

562 депутатов районных советов в городах с районным делением;

10284 депутатов поселковых советов;

14006 депутатов сельских советов;

370 мэров городов;

428 поселковых председателей;

623 сельских председателей.

Таким образом в Украине избирают депутатов в 1421 городских, поселковых и сельских советов и столько же глав населенных пунктов.

Читайте также Опубликованы результаты экзит-полов местных выборов по городам Украины

Уже избраны 108 глав населенных пунктов.

Также появилась информация о результатах голосования в 110 местных советах. Общее количество советов, по которым не получено сообщение о результатах выборов - 1311.

На данный момент получены данные о 1841 избранном депутате.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умерли мэр Борисполя Анатолий Федорчук и мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко.

Напомним, что президентские или парламентские выборы организует и проводит непосредственно ЦИК. Местные выборы организуют соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно они устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК.

Как только в ЦИК передают результаты, они немедленно публикуются на официальном сайте.

Как сообщалось ранее, что явка избирателей 25 октября составила 38,66%.