ЦИК опубликовала первые результаты местных выборов [ Редактировать ]
Источник: ЦИК
Территориальные избирательные комиссии передали в Центральную избирательную комиссию первые протоколы местных выборов в Украине. Данные опубликованы на сайте ЦИК.
Напомним, что в Украине избирают:
- 1780 депутатов областных и городских советов Киева и Севастополя;
- 5366 депутатов районных советов;
- 11124 депутатов городских советов;
- 562 депутатов районных советов в городах с районным делением;
- 10284 депутатов поселковых советов;
- 14006 депутатов сельских советов;
- 370 мэров городов;
- 428 поселковых председателей;
- 623 сельских председателей.
Таким образом в Украине избирают депутатов в 1421 городских, поселковых и сельских советов и столько же глав населенных пунктов.
Уже избраны 108 глав населенных пунктов.
Также появилась информация о результатах голосования в 110 местных советах. Общее количество советов, по которым не получено сообщение о результатах выборов - 1311.
На данный момент получены данные о 1841 избранном депутате.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умерли мэр Борисполя Анатолий Федорчук и мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко.
Напомним, что президентские или парламентские выборы организует и проводит непосредственно ЦИК. Местные выборы организуют соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно они устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК.
Как только в ЦИК передают результаты, они немедленно публикуются на официальном сайте.
Как сообщалось ранее, что явка избирателей 25 октября составила 38,66%.
по теме
В ЦИК сообщили, когда будут результаты голосования
Полностью завершили подсчет бюллетеней в шести областях
Местные выборы: УИК подсчитали голоса в 10 регионах
99,4 % участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей
Местные выборы: как проверить кандидатов в мэры и депутаты (видео)
Проверить прошлое любого политика, который собрался в мэры и или депутаты местного совета, можно с помощью онлайн-инструментов
"Эти выборы покажут уровень доверия к власти" - депутат
Виктор Черный рассказал, чего ждать от местных выборов, которые состоятся уже в это воскресенье, 25 октября
Местные выборы: ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня
ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня, как правильно проголосовать