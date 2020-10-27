В Кропивницком полицейский задушил водителя во время задержания [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В суд направлен обвинительный акт относительно инспектора роты Управления патрульной полиции в Кировоградской области, которому инкриминируют превышение полномочий, в результате чего умер мужчина. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Ночью 16 июля 2019 года в Кропивницком патрульные остановили водителя автомобиля "ВАЗ" за нарушение правил дорожного движения. У него были признаки алкогольного опьянения, и он затеял спор с правоохранителями.
Полицейские сообщили водителю об административном задержании и попытались надеть на него наручники. Водитель начал сопротивляться, поэтому один из патрульных применил к нему чрезмерную физическую силу - повалил на асфальт, сдавил и в течение 20 секунд удерживал его шею. Такие действия привели к рефлекторной остановки сердца и смерти мужчины, сообщают в ГБР.
Теперь полицейского будут судить за превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ст. 365 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный полицейский насмерть сбил женщину.
по теме
В центре Киева казах зарезал грузина (фото, видео)
40-летнего гражданина Казахстана задержали на трассе под Киевом
Изнасиловали, задушили и срезали волосы: в Киеве нашли изувеченный труп женщины (фото)
Женщину избили палкой, изнасиловали, задушили и срезали волосы
На Сумщині вбили та обікрали місцевого жителя
На Сумщині за підозрою у вбивстві затримали нацгвардійця. Минулого тижня в Охтирці зник місцевий житель до поліції звернулися його рідні. У помешканні жертви злочину правоохоронці виявили сліди крові
У Франції поліція затримала підозрюваних у вбивстві вчителя
Резонансне вбивство вчителя у Франції. Поліція затримала 11 підозрюваних. Серед них батьки 18 річного нападника, дід та молодший брат. А також батько студента, який оприлюднив в інтернеті відео з погрозами на адресу педагога
Известного бизнесмена убили при ограблении его дома под Львовом (фото)
Полицейские разыскивают убийц, ограбивших дом в Брюховичах