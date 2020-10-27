Патрульному светит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет Источник: Национальная полиция Украины

В суд направлен обвинительный акт относительно инспектора роты Управления патрульной полиции в Кировоградской области, которому инкриминируют превышение полномочий, в результате чего умер мужчина. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Ночью 16 июля 2019 года в Кропивницком патрульные остановили водителя автомобиля "ВАЗ" за нарушение правил дорожного движения. У него были признаки алкогольного опьянения, и он затеял спор с правоохранителями.

Полицейские сообщили водителю об административном задержании и попытались надеть на него наручники. Водитель начал сопротивляться, поэтому один из патрульных применил к нему чрезмерную физическую силу - повалил на асфальт, сдавил и в течение 20 секунд удерживал его шею. Такие действия привели к рефлекторной остановки сердца и смерти мужчины, сообщают в ГБР.

Теперь полицейского будут судить за превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ст. 365 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный полицейский насмерть сбил женщину.