Какой витамин замедляет старение кожи [ Редактировать ]
Витамин А особенно важен для здоровья кожи. Он помогает клеткам воспроизводиться, укрепляет иммунную систему и полезен для зрения, пишет lhealth.info.
По словам американского дерматолога Маргариты Лолис, вещество увеличивает клеточный обмен, который борется с закупоркой пор. Это, по мнению медика, часто является причиной акне. В таком случае следует применять витамин местно в форме ретиноидного геля.
Кроме того, вещество уменьшает морщины, отмечает дерматолог. Витамин А обновляет клетки кожи, а также обладает антиоксидантным свойством, поэтому препятствует образованию свободных радикалов. Эти вещества могут вызвать окислительный стресс, который ускоряет старение кожи.
Витамин А также стимулирует выработку коллагена, белка, который помогает оставаться коже гладкой, утверждает специалист.
С помощью этого витамина можно также улучшить цвет кожи, чтобы она выглядела более молодой и свежей.
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