Витамин А особенно важен для здоровья кожи. Он помогает клеткам воспроизводиться, укрепляет иммунную систему и полезен для зрения, пишет lhealth.info.

По словам американского дерматолога Маргариты Лолис, вещество увеличивает клеточный обмен, который борется с закупоркой пор. Это, по мнению медика, часто является причиной акне. В таком случае следует применять витамин местно в форме ретиноидного геля.

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Кроме того, вещество уменьшает морщины, отмечает дерматолог. Витамин А обновляет клетки кожи, а также обладает антиоксидантным свойством, поэтому препятствует образованию свободных радикалов. Эти вещества могут вызвать окислительный стресс, который ускоряет старение кожи.

Витамин А также стимулирует выработку коллагена, белка, который помогает оставаться коже гладкой, утверждает специалист.

С помощью этого витамина можно также улучшить цвет кожи, чтобы она выглядела более молодой и свежей.

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