В сеть заливают десятки видео с кровавыми событиями в Вене Источник: Facebook

В сеть заливают десятки видео с кровавыми событиями в Вене. Напомним, что в результате нападения террористов в столице Австрии погибли три мирных жителя - двое мужчин и одна женщина. Также погиб один из нападавших.

Вот кадры начала атаки исламистов в столице Австрии - прямо возле синагоги.

Кадры ниже сняты очевидцами также у синагоги. Мужчины на видео пытаются помочь раненому при стрельбе. Помимо трех убитых, ранения получили не менее 15 человек.

На камеры видеонаблюдения попал момент, как террорист в Вене расстреливает человека.

Парень и девушка на улице видят как на них идет человек с автоматов. Девушка убегает, а парень замирает и прижимается к стене.

На видео ниже один из террористов в Вене - в балаклаве и с автоматом в руках.

Жители Вены засняли кадры перестрелки полиции и террористов.

Улицы Вены на некоторое время превратились в театр боевых действий. В поисках террористов полиция прочесывала улицы и рестораны.

Очевидцам удалось заснять момент задержания террористов.

Как сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, один из преступников симпатизировал "Исламскому государству".

Напомним, что ночью в Вене произошла стрельба в нескольких частях города. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение "отвратительной террористической атакой".

Как сообщалось ранее, в Вене отменили занятия в школах из-за теракта.