В сеть попало видео перестрелок в Вене (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В сеть заливают десятки видео с кровавыми событиями в Вене. Напомним, что в результате нападения террористов в столице Австрии погибли три мирных жителя - двое мужчин и одна женщина. Также погиб один из нападавших.
Вот кадры начала атаки исламистов в столице Австрии - прямо возле синагоги.
Кадры ниже сняты очевидцами также у синагоги. Мужчины на видео пытаются помочь раненому при стрельбе. Помимо трех убитых, ранения получили не менее 15 человек.
На камеры видеонаблюдения попал момент, как террорист в Вене расстреливает человека.
Парень и девушка на улице видят как на них идет человек с автоматов. Девушка убегает, а парень замирает и прижимается к стене.
На видео ниже один из террористов в Вене - в балаклаве и с автоматом в руках.
Жители Вены засняли кадры перестрелки полиции и террористов.
Улицы Вены на некоторое время превратились в театр боевых действий. В поисках террористов полиция прочесывала улицы и рестораны.
Очевидцам удалось заснять момент задержания террористов.
Как сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, один из преступников симпатизировал "Исламскому государству".
Напомним, что ночью в Вене произошла стрельба в нескольких частях города. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение "отвратительной террористической атакой".
Как сообщалось ранее, в Вене отменили занятия в школах из-за теракта.
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