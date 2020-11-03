За сутки в столице лабораторно подтвердили 789 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

За весь период эпидемии в столице зарегистрировали 39 534 пациента с COVID-19. 13 153 человека одолели инфекцию (220 - за минувшие сутки), 799 киевлян погибли (12 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

270 мужчин, возрастом от 19 до 91 года;

54 ребенка - от 3 недель до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (158 человек), Соломенском районе (120 случаев) и Днепровском районе (115 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зафиксировали 8899 инфицированных COVID-19. За прошедшие сутки было проведено 60 836 тестирований на коронавирус.