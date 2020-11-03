Коронавирус шокирует новым рекордом: последние данные [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев выявили в Киев (+789), Харьковской (+712), Хмельницкой (+506), Донецкой (+496) и Житомирской (+470) областях.
За прошедшие сутки было проведено 60 836 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 4 189.
Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.
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