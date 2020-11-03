В "Слуге народа" эпидемия коронавируса: сколько депутатов заражены [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Коронавирусом заразился очередной народный депутат из фракции "Слуги народа". О своем диагнозе признался в Facebook глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Завитневич.
Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска.
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов призналась, что общее количество зараженных депутатов достигло 17 человек.
Я не владею информацией, какая ситуация по другим фракциям, а у нас, к сожалению, такой себе рекорд по одновременному количеству больных COVID-19 - сейчас у нас 17 народных депутатов на больничном с позитивным тестом на коронавирус.
Парламентарий заверила, что несмотря на эпидемию, в Раде наберется достаточное количество голосов для принятия законопроектов, внесенных президентом Зеленским относительно Конституционного суда.
Как сообщали "Подробности", 1 октября лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что заболел коронавирусом. Позднее COVID-19 диагностировали у ресторатора Николая Тищенко, борца Жана Беленюка, Сергея Нагорняка и Степана Чернявского.
Коронавирусом переболели лидеры партий "Европейская солидарность" Петр Порошенко, "Голос" Кира Рудык и "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
В середине октября спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что коронавирусом заболели 90 народных депутатов.
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