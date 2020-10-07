У Порошенко ухудшилось состояние здоровья: жена сообщила подробности [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко после заражения коронавирусом ухудшилось, появились проблемы с кровью. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала его супруга Марина Порошенко.
"У него (Петра Порошенко - ред.) двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни.
Бывшая первая леди сообщила, что их дочь Евгения переносит болезнь легче, чем отец.
Женя, она молодая девушка, и она переносит "ковид" намного легче. Она (болезнь - ред.) дает такие температурные вспышки, которые хорошо снимаются жаропонижающими средствами.
Напомним, что коронавирус у экс-президента диагностировали в конце сентября. Из-за двусторонней пневмонии Порошенко был госпитализирован.
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