Марина Порошенко рассказала, как протекает COVID-19 у экс-президента и их дочери Источник: соцсети

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко после заражения коронавирусом ухудшилось, появились проблемы с кровью. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала его супруга Марина Порошенко.

"У него (Петра Порошенко - ред.) двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни.

Бывшая первая леди сообщила, что их дочь Евгения переносит болезнь легче, чем отец.

Женя, она молодая девушка, и она переносит "ковид" намного легче. Она (болезнь - ред.) дает такие температурные вспышки, которые хорошо снимаются жаропонижающими средствами.

Напомним, что коронавирус у экс-президента диагностировали в конце сентября. Из-за двусторонней пневмонии Порошенко был госпитализирован.