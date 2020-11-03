Во вторник, 3 ноября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин "выходного дня" в Украине обсуждается. Об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

Однако карантин в стране будет продлен с 9 ноября.

Это был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и ограничительные меры применять, чтобы стабилизировать ситуацию.

При этом он напомнил, что карантин в Украине будет длиться до конца года.

Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что может стать повод для возвращения жесткого карантина в Украине