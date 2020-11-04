Помер у "швидкій". В Ужгороді хворого на коронавірус не встигли довезти до лікарні. Бо найближчий стаціонар медзакладу був переповнений, і пацієнта довелося направити до сусіднього району. Подробиці - у Мар'яни Мартин.

Закарпаття. Вільних ліжок у лікарнях катастрофічно не вистачає. В обласній інфекційні їх лише вісімдесят. А госпіталізованих вже 81 пацієнт. Хворих доправляють у сусідні міста. Через це вже є перші жертви. Днями пацієнта з Ужгорода перевозили у Виноградівську районну лікарню, бо в місті просто не було вільних ліжок. Дорогою чоловік помер. Чому так сталося - з'ясовують правоохоронці.

Катерина Хижняк, речниця Закарпатської обласної прокуратури:

Йдеться про службову недбалість у ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини зокрема і те, чи мало місце не виділення лікарняного ліжка для пацієнта.

А цим відео у соцмережах поділився головний лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина. Він розповідає - ситуація у медзакладі напружена, хворих за останні кілька днів суттєво побільшало.

Брій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної лікарні:

Лікарні міста Ужгорода, а це лікарні першої хвилі практично заповнені повністю. Як тільки ми випишемо хворих, так зразу же починаються невеличкі черги, для того, щоб можна було положити інших хворих. В основному ми ложимо хворих тільки важких. Повинен сказати, що лікарі які задіяні в допомозі хворим на ковід вже тоже мають велике моральне виснаження.

Аби хоч якось стримати поширення коронавірусу, на Закарпатті посилили карантин у червоних зонах. В Ужгороді, Берегівщині, Велико-Березнянському районі та Перечині зупинили громадський транспорт та заборонили масові заходи. Кафе, бари і ресторани можуть приймати відвідувачів лише на вулиці.

Вікторія Тимчик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України:

Курсування громадського транспорту, будуть зупинені перевезення міські, приміські, регулярні крім спецрейсів інша заборона стосується здобувачів освіти це є і школи садочки, вищі навчальні заклади тобто наразі вони на двох тижнів повинні піти на дистанційне навчання. Обмежені культурні масові заходи крім автоконцертів, обмежено відвідування кінотеатрів.

Вихідними в Ужгороді пройшли перші протести - вимагали послаблень.

Богдан Андріїв, Ужгородський міський голова:

Ми зараз очікуємо рішення позачергового засідання комісії з ТЕБ, я спілкувався сьогодні з міністром охорони здоров'я - він відповів, що вони розглянуть наші пропозиції і їх врахують у своєму засідання.

Обласне керівництво попереджає, наслідки таких рішень можуть бути катастрофічними.

Олексій Петров, голова Закарпатської ОДА:

Є питання і до мерії, до комісії ТЕБ ТНС, до керівника це вони мають формувати відповідні заходи, це вони мають дотримуватися вимог у муніципальному транспорті і слідкувати за закладами громадського харчування по суті місто довело ситуацію до червоної зони відповідальність має нести за це мерія і мер. А не казати, що я довів ці ситуацію до червоної зони, а зараз приймайте ви рішення, а про це кажу, що це політиканство.

Наразі у містах червоної зони Закарпаття карантинні обмеження не послаблюють. В Ужгородській міській лікарні планують додати ще 50 ліжок. Та на скільки цього вистачить... час покаже.