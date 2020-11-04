Швейцарці відсвяткували початок карантину посиденьками у кафе [ Редактировать ]
У Швейцарії відсьогодні запроваджують частковий локдаун. Зокрема, це стосується Женеви. Напередодні містяни там масово відвідували кафе й ресторани. Як люди ставляться до локдауну та чи вважають його доцільним - далі в сюжеті.
Куштуючи каву та смачні страви в ресторанах і на терасах, так напередодні жителі Женеви насолоджувалися останнім днем життя без локдауну. Відсьогодні у Швейцарії - посилили обмежувальні заходи.
Через погіршення епідситуації в країні всі заклади харчування, нічні клуби, салони краси, кінотеатри та спортивні зали для відвідувачів зачинені. Ресторани продаватимуть їжу лише "із собою". Натомість навчальні заклади функціонуватимуть у звичному режимі.
Хлоя Ролланд, жителька Женеви:
Ми усвідомлюємо, що це важливо. Однак життя істотно зміниться, зокрема соціальна його сфера зникне повністю. Сподіваюся, що обмежувальні заходи не будуть аж занадто жорсткими. Бо людям хоча б деколи потрібно бачитися. Саме тому сьогодні ми тут. Насолоджуємося останнім днем.
На таке рішення місцевої влади жителі Женеви відреагували неоднозначно. Дехто поставився з розумінням, а хтось таку ідею назвав "катастрофою".
Йоан Ломет, житель Женеви:
Це просто жах, катастрофа. І в нас немає вибору. Ми змушені погодитися з рішенням і сподіватися, що нас не підведуть, як під час першої хвилі епідемії. Тому що тоді допомога була недостатньою.
Ірина Затравкіне, жителька Женеви:
Я погоджуюся із запровадженими заходами на всі 100 відсотків. Напередодні ЗМІ чітко висвітлили ситуацію. Багато регіонів - у червоній зоні. Я не бачу іншого способу, як наша країна може інакше побороти спалах коронавірусу.
Також через частковий локдаун збиратися одночасно відтепер дозволено не більш ніж уп'ятьох.
Чи буде запровадження часткового локдауну в Швейцарії ефективним одностайної думки поки що немає. Тамтешні лікарі запевняють: число інфікованих на COVID-19 не зменшуватиметься, а замість додаткових обмежень краще збільшувати кількість ліжкомісць у шпиталях. Натомість влада іншої думки.
Посадовці переконані: такі заходи допоможуть запобігти неконтрольованій ситуації з поширенням коронавірусу в країні.
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