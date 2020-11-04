Понад 100 китів викинулися на узбережжя Шрі-Ланки. Туди відразу спорядили рятувальників. Вони разом із волонтерами почали повертати ссавців у воду. Працювали майже до опівночі. Але врятувати всіх китів не вийшло, кілька загинули через виснаження.

Аша де Вос, волонтерка: