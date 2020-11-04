На узбережжя Шрі-Ланки викинулися десятки китів [ Редактировать ]
Понад 100 китів викинулися на узбережжя Шрі-Ланки. Туди відразу спорядили рятувальників. Вони разом із волонтерами почали повертати ссавців у воду. Працювали майже до опівночі. Але врятувати всіх китів не вийшло, кілька загинули через виснаження.
Аша де Вос, волонтерка:
Ми помітили безліч китів на піску. Люди зібралися й взялися їх рятувати. Багатьох вдалося повернути до води. Однак деякі були вкрай знесилені й не змогли вийти в глибокі води. Тому вони, на жаль, померли.
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