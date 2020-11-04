Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был госпитализирован на родине в одну из больниц города Ла-Плата. Об этом сообщает champion.com.ua.

Начальные анализы известного футболиста и тренера показывали положительную динамику, однако результат исследований на компьютерном томографе заставил врачей перейти к активным действиям по спасению жизни Марадоны.

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Иконе аргентинского футбола понадобилась операция на головном мозге в результате выявления субдуральной гематомы - объемного скопления крови, расположенного между твердой и паутинной мозговыми оболочками, которое вызывает сдавление головного мозга.

Опасность данного типа гематом является крайней степенью вариативности, что затрудняет процесс операции.

Марадона был госпитализирован еще в понедельник вечером, 2 ноября, из-за анемии и обезвоживания. При этом его личный врач сообщил, что общее состояние его пациента улучшается.

Ранее сообщалось, что Ломаченко перенес операцию после боя с Лопесом.