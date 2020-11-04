Выборы в США: на протест вышли тысячи людей (видео) [ Редактировать ]
В Вашингтоне (США) начались акции протеста между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена. Несмотря на мирный характер протестов, правоохранители задержали троих демонстрантов. Об этом сообщает NBC Washington.
Демонстранты начали собираться вблизи Белого дома после завершения голосования. В ночь со вторника на среду протесты были мирными, однако произошло два небольших столкновения. В итоге полиция задержала троих участников конфликта.
Также одна группа протестующих в шлема и противогазах с черным зонтиками устроила марш около 23:00 по местному времени.
I’m at 16th and I St. NW.— Shomari Stone (@shomaristone) November 4, 2020
A “scuffle” broke out between DC Police bicycle patrol officers and a small group of protesters. It happened a block away from the White House. The police moved back and rode away from the area on their bikes: @nbcwashington #Election2020 #ElectionDay pic.twitter.com/B8FZxKJqVb
Многие протестующие пришли с плакатами против нынешнего президента Дональда Трампа. На них было написано - "Трамп все время лжет" и "Уберите Трампа". Также демонстранты выступали с поддержкой Джо Байдена.
Ранее Трамп заявил о том, что у него пытаются украсть победу.
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