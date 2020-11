В Вашингтоне (США) начались акции протеста между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена. Несмотря на мирный характер протестов, правоохранители задержали троих демонстрантов. Об этом сообщает NBC Washington.

Демонстранты начали собираться вблизи Белого дома после завершения голосования. В ночь со вторника на среду протесты были мирными, однако произошло два небольших столкновения. В итоге полиция задержала троих участников конфликта.

Также одна группа протестующих в шлема и противогазах с черным зонтиками устроила марш около 23:00 по местному времени.

I’m at 16th and I St. NW.

A “scuffle” broke out between DC Police bicycle patrol officers and a small group of protesters. It happened a block away from the White House. The police moved back and rode away from the area on their bikes: @nbcwashington #Election2020 #ElectionDay pic.twitter.com/B8FZxKJqVb