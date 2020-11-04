Маркив вернулся в Украину [ Редактировать ]
Фото: Виталий Маркив / 24tv.ua
Украинский военный Виталий Маркив, которого вчера оправдал миланский суд, уже сегодня вернулся в Украину. Он прибыл самолетом.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией.
Ранее Зеленский отреагировал на освобождение военного.
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