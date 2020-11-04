На своем онлайн заседании в среду, 4 ноября, Кабинет министров Украины назначил руководителей двух государственных органов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей назначена Магалецкая Владислава Валерьевна. С октября 2019 года и.о. председателя Госпотребслужбы была Ольга Шевченко.

Председателем Государственного агентства рыбного хозяйства Украины назначена Шишман Анна Федоровна. С декабря 2019-го и.о. председателя Госрыбагентства был Андрей Яцура.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей образована в сентябре 2014 на базе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы и присоединением к ней Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины - центральный орган исполнительной власти, которое координируется через Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА.