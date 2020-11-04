Кабмин согласовал увольнение глав ОГА [ Редактировать ]
В среду, ноября, Кабинет министров согласовал увольнение глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА. Решение приняли на заседании правительства.
В частности, Кабмин согласовал увольнение главы Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Федорова Виталия, Сумской ОГА Грищенко Романа.
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