В России начал действовать федеральный закон об отмене экзамена по знанию русского языка для граждан Украины и Беларуси, желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает Газета.Ru.

Таким образом, теперь украинцы и белорусы смогут получить гражданство России без сдачи соответствующего экзамена.

Как указывается в законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.

Данная норма позволяет комиссии признать носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Украины и Беларуси, свободно владеющих русским языком. Это можно сделать, если лично подать заявление о признании носителем русского языка, а также имея соответствующие основания, которые предусмотрены федеральным законом о гражданстве.

Ранее сообщалось, что в Украине появилась процедура признания лицом без гражданства, а глава МИД назвал условие для получения двойного гражданства в Украине.