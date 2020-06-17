Украинцам и белорусам начали выдавать российские паспорта без экзамена [ Редактировать ]
В России начал действовать федеральный закон об отмене экзамена по знанию русского языка для граждан Украины и Беларуси, желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает Газета.Ru.
Таким образом, теперь украинцы и белорусы смогут получить гражданство России без сдачи соответствующего экзамена.
Как указывается в законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Данная норма позволяет комиссии признать носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Украины и Беларуси, свободно владеющих русским языком. Это можно сделать, если лично подать заявление о признании носителем русского языка, а также имея соответствующие основания, которые предусмотрены федеральным законом о гражданстве.
Ранее сообщалось, что в Украине появилась процедура признания лицом без гражданства, а глава МИД назвал условие для получения двойного гражданства в Украине.
по теме
"Беларусь рвут на части": Лукашенко высказался о российской военной угрозе
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о российской военной угрозе
Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО
о словам российских властей, это не влияет положительно на безопасность в Европе
Саммит ЕС рассмотрит реализацию Минских соглашений
Саммит пройдет при участии всех 27 стран-членов Евросоюза в режиме онлайн-конференции
СБУ разоблачила капитана военного корабля, завербованного ФСБ
Командир боевого корабля тайком выехал на территорию оккупированного Крыма, где стал сотрудничать со спецслужбами России и получил российское гражданство
В Украине появилась процедура признания лицом без гражданства
Во втором чтении Верховная Рада одобрила законопроект №2335