В 2019 году гражданами России стали порядка 500 тысяч иностранцев, а за 8 месяцев 2020 года уже около 400 тысяч. Среди них свыше 90% - это граждане СНГ. Об этом сообщила в интервью Sputnik начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Этому способствовал ряд факторов. Во-первых, упростилась сама процедура получения гражданства. Теперь не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства. Раньше это было обязательным условием. Также сократились сроки рассмотрения заявления о вступлении в российское подданство - с 6 до 3 месяцев.

Кроме того, с июля гражданам Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, имеющим вид на жительство, стало проще получить российский паспорт. Если раньше с ВНЖ им необходимо было прожить в России не менее 5 лет, то сейчас можно сразу же подать документы на гражданство.

Граждане Казахстана и Украины могут не проходить собеседование в комиссиях при МВД по признанию их носителями русского языка.

Также упростилась процедура получения вида на жительство для граждан, имеющих статус соотечественников. Минуя процедуры РВП (получения разрешения на временное проживание - ред.), они могут сразу получить вид на жительство и, соответственно, сроки получения гражданства для них сокращаются.

Из-за карантинных ограничений с 15 марта по 15 июня мигранты могли работать и проживать в России, не оформляя разрешительных документов, если их срок действия истек. Трудовым мигрантам позволили продлевать трудовой патент без выезда из России, и даже не оплачивать его (без покупки патента можно было обходиться до 15 июня). В первую очередь, эта поблажка сэкономила средства граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины, для которых оформление патента обходится в 5350 рублей (для работы в Москве - ред).

На данный момент все иностранные граждане, чье пребывание в стране было законным на 15 марта, беспрепятственно могут оставаться и работать до 15 декабря.

Читайте также Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали условия

В настоящее время существует несколько категорий иностранцев, которые могут официально работать в России. Первая категория - граждане ЕАЭС, которые трудятся наравне с россиянами без каких-либо разрешительных документов. Вторая категория - это лица, которые получают трудовые патенты и оплачивают авансовый платеж. И третья категория – "визовики", они оформляют разрешение на работу.

Иностранные граждане, у которых есть в собственности жилье в России, теперь могут выступать принимающей стороной и регистрировать на своей жилплощади других иностранцев. До сентября 2020 года они не имели право поставить на миграционный учет даже своих близких родственников: супругу, родителей или детей.

Напомним, что в самопровозглашенной "ДНР" разрешили пользоваться украинскими паспортами, но получатели паспортов "республики" будут сдавать отпечатки пальцев. Этот документ необходим дончанам для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что с 1 марта украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам, а с 1 сентября по внутренним паспортам запрещено ездить и в Беларусь.