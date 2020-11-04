Ще вчора він був в італійській в'язниці, вже сьогодні вільним ступив на українську землю. Нацгвардійця Віталія Марківа в Борисполі вдень зустрічала ціла делегація. Родичі, друзі, посадовці та пул журналістів... Україна таки домоглася звільнення Віталія. Хоча на це пішло довгих три роки.

Тож якими були перші емоції Марківа - людини, яку суд Італії ув'язнив на 24 роки, але який таки вийшов на волю і повернувся додому. Ірина Баглай бачила.

Слава Україні! Героям Слава! Ми доказали що правда є!

Це перші слова Віталія Марківа вже на свободі, але ще в Італії. І перше бажання військовослужбовця.

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України:

Насамперед, це одягнути знов форму національної гвардії України, цю можливість мені було повністю заборонено, мені говорили що все здавайся.

Прильоту цього літака найбільше чекає вона. Дружина Віталія - Діана. Вони не бачилися більше як три роки, лише розмовляли телефоном. І навіть побачивши звістку в інтернеті, що чоловік вільний, не вірила до кінця. За кілька хвилин до зустрічі ділиться потаємним: головним усвідомленням цих років.

Діана, дружина Віталія Марківа:

Треба цінувати сьогоднішній день, тому що невідомо, що буде завтра. Треба цінувати, бути завжди поряд.

Щойно в апеляційному суді Мілана пролунало: усі звинувачення знято, невинуватий - Віталія Марківа звільнили з-за ґрат і нарешті він повернувся додому. По формі.

Міцні і водночас чутливі обійми коханої. Та оплески побратимів із батальону Кульчицького, журналістів і всіх, хто чекав.

Далі Віталій розповідає, як рік прожив із вироком - ув'язнення строком майже чверть століття. І як сприйняв перемогу.

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України:

Я дав собі обіцянку вистояти до кінця. Можливо це найважливіша моя особиста перемога, яке мені випало із підлістю пропаганди із підлістю фальшивої інформації, яка мала мету зганьбити не тільки цілісність гідність та честь України, але і всього українського народу.

Виправдальний вердикт для Віталія - справді став захисним і для України. Адже одночасно із справою Нацгвардійця італійські журналісти позивалися і до нашої держави. Аби довести невинуватість Віталія правоохоронним органам України довелося збирати докази самим. На це знадобилося три роки. Та попри все, вони таки переконали присяжних та суддів.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Було проведено величезну кількість експертиз, хоча важко проводити розслідування загибелі Роккеллі, яка була 6 років тому, але ми вийшли що Віталій точно не міг до цього бути причетним, але розслідування Рокеллі та його перекладача продовжується.

Чи позиватиметься Віталій Марків до суду Італії і чи вимагатиме компенсації - військовослужбовець ще не вирішив. Порадиться з адвокатами.

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України:

Відповідальність мають понести люди, які намагались зганьбити не тільки збройні формування України, але й притягнути до відповідальності весь український народ.

Родичі ж загиблого фоторепортера можуть подати касаційну скаргу, і українська сторона вже готова до боротьби.

Людмила Денисова, уповноважена Верховної Ради з прав людини:

Але спочатку треба 90 діб дочекатися рішення, до результативної частини потім вони подаватимуть цю скаргу, а потім ми будемо захищати.

Чим далі займатиметься Віталій відповідає однозначно - служитиме у війську. Та поки що хоче побути із сім'єю. Бо вдома на нього вже чекає улюблена страва від мами.

Та перед тим, Віталій поїхав на Банкову. На зустріч із Володимиром Зеленським. Президент каже: вражений стійкістю бійця.

Володимир Зеленський, президент України: