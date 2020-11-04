Світ в очікуванні результатів виборів у США: чого чекати Україні [ Редактировать ]
Світ завмер в очікуванні результатів американських виборів. Сполучені Штати - найвпливовіший гравець на геополітичній карті світу. Дипломатичні місії, фондові ринки, торгові майданчики прораховують можливі сценарії у разі виграшу того чи іншого кандидата.
А чого чекати Україні? Спробувала проаналізувати Ірина Іванова.
Політичні кар'єри обох кандидатів помарковані скандалами, в яких фігурує Україна. Пов'язані з Києвом питання були больовою точкою і для Трампа, і для Байдена. Власне через спробу витягти компромат на Байдена - Трамп сам став об'єктом політичного удару:
Дональд Трамп, президент США:
Усі ці спроби щодо імпічменту не спрацюють. Ось побачите, просто спостерігайте.
У вересні 19-го американський президент у розмові з Володимиром Зеленським просив сприяння в розслідуванні корупційних зав'язків сім'ї Байдена. Син колишнього віцепрезидента - Гантер - входив до складу ради директорів компанії "Бурісма", яка розробляла газові родовища в Україні. Демократи звинуватили Трампа у зловживанні владою, справа дістала назву "Україна-ґейт". Зрештою Сенат виправдав президента. Та слово "Україна" - звучало у двобої кандидатів і під час дебатів.
Дональд Трамп, президент США:
Гантерові Байдену платили за доступ до зв'язків свого батька віце-президента, який прицільно відповідав за відносини з Україною та Росією.
Джо Байден, колишній віцепрезидент США:
Хто потрапив у халепу - то це Трамп, який намагався підкупити український уряд, аби там сказали щось недобре про мене.
Ще одна суперечка кандидатів стосувалася того, хто з них - більший друг Україні. Трамп не забув нагадати: саме під час його президентства Київ почав отримувати військову допомогу. А в оборонний бюджет вписали додаткову статтю витрат.
Дональд Трамп, президент США:
Ніхто не ставився до Росії жорсткіше, маю на увазі санкції та все, що я зробив для НАТО. Поки Байден продавав в Україну подушки та простирадла, я продавав протитанкові комплекси.
Джо Байден - ще в адміністрації Обами курував політику щодо України. Він неодноразово бував у Києві, виступав у Раді. І під час кампанії відкрито обіцяв підтримку. Його штаб навіть поширив таку заяву:
Джо Байден, колишній віцепрезидент США:
Джо Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного та демократичного майбутнього.
Та покладатися на передвиборчі обіцянки не випадає. Хоча позиція кожного кандидата стосовно України більш-менш зрозуміла. Та значимішу роль в американській міжнародній політиці відіграє не так Білий дім, як Конгрес. І не залежно від змін в Овальному кабінеті, США залишаються союзником України.
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