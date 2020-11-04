Світ завмер в очікуванні результатів американських виборів. Сполучені Штати - найвпливовіший гравець на геополітичній карті світу. Дипломатичні місії, фондові ринки, торгові майданчики прораховують можливі сценарії у разі виграшу того чи іншого кандидата.

А чого чекати Україні? Спробувала проаналізувати Ірина Іванова.

Політичні кар'єри обох кандидатів помарковані скандалами, в яких фігурує Україна. Пов'язані з Києвом питання були больовою точкою і для Трампа, і для Байдена. Власне через спробу витягти компромат на Байдена - Трамп сам став об'єктом політичного удару:

Дональд Трамп, президент США:

Усі ці спроби щодо імпічменту не спрацюють. Ось побачите, просто спостерігайте.

У вересні 19-го американський президент у розмові з Володимиром Зеленським просив сприяння в розслідуванні корупційних зав'язків сім'ї Байдена. Син колишнього віцепрезидента - Гантер - входив до складу ради директорів компанії "Бурісма", яка розробляла газові родовища в Україні. Демократи звинуватили Трампа у зловживанні владою, справа дістала назву "Україна-ґейт". Зрештою Сенат виправдав президента. Та слово "Україна" - звучало у двобої кандидатів і під час дебатів.

Дональд Трамп, президент США:

Гантерові Байдену платили за доступ до зв'язків свого батька віце-президента, який прицільно відповідав за відносини з Україною та Росією.

Джо Байден, колишній віцепрезидент США:

Хто потрапив у халепу - то це Трамп, який намагався підкупити український уряд, аби там сказали щось недобре про мене.

Ще одна суперечка кандидатів стосувалася того, хто з них - більший друг Україні. Трамп не забув нагадати: саме під час його президентства Київ почав отримувати військову допомогу. А в оборонний бюджет вписали додаткову статтю витрат.

Дональд Трамп, президент США:

Ніхто не ставився до Росії жорсткіше, маю на увазі санкції та все, що я зробив для НАТО. Поки Байден продавав в Україну подушки та простирадла, я продавав протитанкові комплекси.

Джо Байден - ще в адміністрації Обами курував політику щодо України. Він неодноразово бував у Києві, виступав у Раді. І під час кампанії відкрито обіцяв підтримку. Його штаб навіть поширив таку заяву:

Джо Байден, колишній віцепрезидент США:

Джо Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного та демократичного майбутнього.

Та покладатися на передвиборчі обіцянки не випадає. Хоча позиція кожного кандидата стосовно України більш-менш зрозуміла. Та значимішу роль в американській міжнародній політиці відіграє не так Білий дім, як Конгрес. І не залежно від змін в Овальному кабінеті, США залишаються союзником України.