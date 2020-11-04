Посуха, пандемія та фінансова криза. Рік, що минає, істотно вплинув на роботу вітчизняних аграріїв. Та значно підкоригував рівень їхніх прибутків. Як попри це, деяким фермерам усе-таки вдалося непогано заробити?

Поки держава обіцяє - приватний бізнес працює. Тепер українські аграрії можуть не тільки купувати мінеральні добрива напряму від національного виробника, а й отримати для цього фінансування.

"Остхем Рітейл" та 6 банків вийшли на українськи ринок зі спільними партнерськими програмами кредитування.

Олександр, аграрій:

Без добрив ми нічого не досягнемо. Бажаного результату, який ми хочемо - на виході ми не отримаємо. Тому що землю не обманиш. Можна обманути всіх, але землю не обманиш.

Для аграрія доступ до грошей означає можливість вигідно купити добрива в низький сезон - відзначають фахівці. Адже, завдяки добривам можна отримати більший урожай, а розрахуватись за них пізніше.

Костянтин Кінжалов, аналітик ринку мінеральних добрив ІА "Інфоіндустрія":

Аграрії почали закупляти азотні добрива на весну. Тобто, готуються до весняного сезону. Закупівлі йдуть нормально. Заводи українські працюють добре. Без збоїв, в нормальному, робочому режимі. Тому, нестача добрив на ринку не відчувається.

Володимир Онищук, керівник розвитку агропродажів малого бізнесу банку ПУМБ:

В рамках партнерської програми с "Остхем Рітейл", придбати весь спектр азотних добрив можливо за ставкою від 0,1 відсотка річних. Вигоду даної пропозиції оцінили вже досить давно наші клієнти, адже придбати якісну продукцію стало доступніше. За клієнтський попит говорять цифри так, наприклад, за минулий сезон дії партнерської програми ПУМБ і компанії "Остхім Рітейл" сума угод склала більше 80 млн гривень.

В "Остхім Рітейл" хочуть дати малим та середнім аграріям такі ж можливості, як у великих агрохолдингів. Фермер отримує дешевий кредит на купівлю мінеральних добрив терміном від 3 до 18 місяців.

Практично усю процедуру, від залучення фінансування до поставки мінеральних добрив компанія бере на себе.

Євген Хуриленко, керівник проєкту "Остхім Рітейл":

Фермеры от 200-300 га и до 10 -15 тыс являются целевой аудиторией данной программы т.к. у них есть возможности еще более выгодно вести свой бизнес, благодаря болеее эффективным решениям в части финансирования, сроков покупки удобрений, сроков продажи урожая.

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF:

Азотній бизнес групп DF верит в потенциал малого и среднего фермерства. По этому мы реализуем множество программ, которые помогают им увеличить урожайность, увеличить прибыльность. И в этом году фермеры убедились в том, что это дает быстрый эффект.

Українські аграрії щороку збільшують обсяги використання міндобрив. Це при тому, що внесені мінерали продовжують позитивно впливати на урожайність, ще протягом декількох років.