За попередню добу в Україні підтверджено 9 тисяч 850 нових випадків коронавірусу. 369 - це діти. Від ускладнень померли 193 людини. За весь час пандемії в країні на Ковід захворіли понад 430 тисяч осіб. Найгірша ситуація - у Києві, на Харківщині, Львівщині та Одещині.

Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабміну посилити карантинні обмеження - зокрема, для торгівельних центрів, закладів харчування та спортивних залів.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: