Кабмін закликали закрити басейни та спортивні зали [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні підтверджено 9 тисяч 850 нових випадків коронавірусу. 369 - це діти. Від ускладнень померли 193 людини. За весь час пандемії в країні на Ковід захворіли понад 430 тисяч осіб. Найгірша ситуація - у Києві, на Харківщині, Львівщині та Одещині.
Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабміну посилити карантинні обмеження - зокрема, для торгівельних центрів, закладів харчування та спортивних залів.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Ми хочемо, щоб у торговельно-розважальних центрах працювали виключно магазини, для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни. Також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залі, басейнів. Заборонити діяльність суб'єктів господарювання, виключно у постанові, саме заборонити, які не дотримуються протиепідеміологічних норм, що прописані в постанові кабінету міністрів.
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