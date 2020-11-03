Во вторник, 3 ноября, комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде. Об этом сообщает "РБК-Укралина".

Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Комитет рекомендует Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом.

6 членов комитета проголосовали "за"

4 - воздержались

2 были против.

Стоит подчеркнуть, что законопроект президента Владимира Зеленского комитет не рассматривал.

Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ. Читайте также о том, что Зеленский потребовал уволить всех судей КСУ.