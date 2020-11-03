Возврат е-декларирования: комитет Рады поддержал законопроект [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде. Об этом сообщает "РБК-Укралина".
Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.
Члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Комитет рекомендует Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом.
- 6 членов комитета проголосовали "за"
- 4 - воздержались
- 2 были против.
Стоит подчеркнуть, что законопроект президента Владимира Зеленского комитет не рассматривал.
Напомним, ранее Зеленский жестко высказался о скандале вокруг КСУ. Читайте также о том, что Зеленский потребовал уволить всех судей КСУ.
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