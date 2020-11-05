В четверг, 5 ноября, первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что Геннадий Кернес вылечился от коронавируса. Об этом сообщает "Страна".

Когда он улетал из Харькова в "Шарите", у него был коронавирус, воспаление легких с поражением до 70-ти процентов. Также, вы помните, в 2014 году он был тяжело ранен. Пуля повредила ему печень, почку, вырвала кусок легкого, перебила позвоночник, но он выжил. На фоне ковида у него так же начались некоторые проблемы, связанные именно с последствиями этого ранения. И в "Шарите" он вылетел не коронавирус лечить. Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне ковида последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет.

Также он рассказал о том, что у Геннадия все еще наблюдаются проблемы с легкими, хотя динамика в лечении положительная. Разговаривать Кернесу врачи разрешили всего полторы недели назад, ограничив его 30 минутами в день.

Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких. Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают - можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких - Геннадий Адольфович сразу же вернется.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение.

Как сообщается в его декларации, на медицинские услуги клиники Charite было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.