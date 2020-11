В американском штате Калифорния каяк с двумя женщинами атаковал горбатый кит. Об этом сообщают FOX26 News.

Многотонное млекопитающее в какой-то момент подплыло очень близко и, открыв пасть, перевернуло каяк.

Кит почти проглотил девушек, но на самом деле он отбросил их в сторону. Подруги не получили травм.

What started as a peaceful morning of kayaking turned into a close call for two friends at Avila Beach.

Video shows the pair appearing to almost be swallowed by a humpback whale.https://t.co/dJZulNZedN pic.twitter.com/JEyZibxjxi