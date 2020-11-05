"Перекроем международные трассы": предприниматели выдвинули ультиматум парламенту [ Редактировать ]
Украинские предприниматели намеренны перекрывать дороги международного значения из-за провала голосования Верховной Радой законопроекта по РРО, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. Об этом сообщает движение #SaveФОП.
Такая ситуация случится в случае провала голосования по запрету выборочного закрытия любого бизнеса на территории страны.
Если Верховная Рада Украины до 21 ноября не примет законопроекты №№3853-1(2), 3993 за основу и в целом и центральная исполнительная власть не примет решение относительно запрета выборочного закрытия любого бизнеса в Украине на время карантина, активисты движения #SaveФОП планируют провести долгосрочное перекрытия международных трасс по всей территории Украины.
Отмечается, что микропредприниматели разочарованы пренебрежением их требованиями и нарушением договоренностей, а также возмущены законодательными инициативами, которые ставят физических лиц-предпринимателей на грань выживания.
Читайте также, Рада отложила на год обязательное использование кассовых аппаратов ФОПами. Такое решение лидеры фракций и групп приняли из-за необходимости поддержать малый и средний бизнес.
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