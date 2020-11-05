Украинские предприниматели намеренны перекрывать дороги международного значения из-за провала голосования Верховной Радой законопроекта по РРО, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. Об этом сообщает движение #SaveФОП.

Такая ситуация случится в случае провала голосования по запрету выборочного закрытия любого бизнеса на территории страны.

Если Верховная Рада Украины до 21 ноября не примет законопроекты №№3853-1(2), 3993 за основу и в целом и центральная исполнительная власть не примет решение относительно запрета выборочного закрытия любого бизнеса в Украине на время карантина, активисты движения #SaveФОП планируют провести долгосрочное перекрытия международных трасс по всей территории Украины.

Отмечается, что микропредприниматели разочарованы пренебрежением их требованиями и нарушением договоренностей, а также возмущены законодательными инициативами, которые ставят физических лиц-предпринимателей на грань выживания.

Читайте также, Рада отложила на год обязательное использование кассовых аппаратов ФОПами. Такое решение лидеры фракций и групп приняли из-за необходимости поддержать малый и средний бизнес.