В Сумах, 10 октября, под зданием горсовета, на протест вышли местные бизнесмены с требованием не усиливаться карантин после попадания города в красную зону. Об этом сообщает Sumy.Today.

По данным издания, несмотря на высокий уровень распространения COVID-19 в городе, предприниматели требовали разрешить работу заведений общественного питания:

кафе

ресторанов

торговых центров

Стоит отметить, что вскоре к людям вышел мэр города Александр Лысенко и пояснил, что местные власти не имеют полномочий смягчать введенные правительством ограничения, но их могут пересмотреть, если ситуация с коронавирусом улучшится за неделю.

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Но, представитель одного из сумских ТРЦ заявил, что заведение продолжит работать после введения новых ограничений, остальные предприниматели также решили не закрывать свои заведения.

Напомним, в Украине будут увеличивать ежедневное количество тестов на коронавирус. Таким образом правительство хочет уменьшить очереди за результатом теста.

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