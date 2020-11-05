В Варшаве открыли временную больницу на Национальном стадионе. Туда был доставлен первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщает Польское радио.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в большинстве городов появятся временные госпитали для больных коронавирусом.

"Мы постоянно размышляем над возможностью создания новых медицинских учреждений. Мы не жалеем ни сил, ни средств. Весь государственный бюджет будет потрачен на помощь гражданам", - заявил он.

Ранее Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве.