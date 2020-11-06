В четверг, 6 ноября, доктор Евгений Комаровский рассказал о народной медицине и "блокаторах вирусов" в борьбе с гриппом и другими вирусами, в частности с COVID-19. Об этом он написал пост в Instagram.

"Современная медицинская наука не знает веществ, которые будучи нанесенными на кожу или слизистые оболочки, способны защитить человека от респираторных вирусов. Еще раз более определенно: никакая оксолиновая мазь, никакой бальзам "Звездочка", никакие продукты пчеловодства, никакой барсучий жир, никакие капли-мази-кремы с интерфероном не уменьшают вероятность подхватить ОРВИ", - отметил доктор.

Комаровский также сказал и о том, что расставленные блюдца с нарезанным луком не уменьшают вероятность ОРВИ. Более того, луковый запах только увеличивает количество мокроты, провоцирует кашель и спазм бронхов.

"Обратите внимание на новый фуфломицины, которые под именем "блокаторы вирусов" активно рекламируются и продаются современными шаманами-шарлатанами... "Блокаторы вирусов" - вместилище диоксида хлора, якобы способного отогнать вирус гриппа. Ребята, не уподобляйтесь дикарям!", - добавил врач.

Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.