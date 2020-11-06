Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту компании Microsoft Брэду Смиту совместную разработку системы для проведения украинских выборов в электронном формате.

"Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были оцифрованы, и чтобы мы дошли до моей большой мечты - чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат", - отметил глава государства.

По мнению Зеленского, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то "такой технологии люди будут доверять больше".

"Мы действительно оцифровываем страну. Мы действительно хотим, чтобы для людей государство было очень комфортным сервисом. Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа", - рассказал Зеленский президенту Microsoft.

В Офисе президента считают, что "Брэд Смит положительно оценил шаги украинской власти в направлении диджитализации услуг".

Ранее у Зеленского анонсировали свободную экономическую зону на Западе.