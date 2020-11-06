"Роботические" прогулки: разработана рука для совместного времяпровождения (видео) [ Редактировать ]
Исследователи из японского университета разработали роборуку для совместных прогулок. Об этом сообщает Futurism.
Устройство крепится к предплечью, для того, чтобы если человек отпустит руку, она не упала. Пальцы сжимаются после прикосновения человеческой конечности.
Отмечается, что с роборукой одинокие люди смогут больше времени проводить на свежем воздухе, считают изобретатели. Также в случае долгого удерживания устройства пальцы начинают потеть через "поры". Кроме того, планируется запуск мужской версии руки с запахом мужского одеколона или машинного масла.
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