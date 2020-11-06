Рука имеет "поры" и потеет от долгого удержания/ фото: кадр из видео

Исследователи из японского университета разработали роборуку для совместных прогулок. Об этом сообщает Futurism.

Устройство крепится к предплечью, для того, чтобы если человек отпустит руку, она не упала. Пальцы сжимаются после прикосновения человеческой конечности.

Отмечается, что с роборукой одинокие люди смогут больше времени проводить на свежем воздухе, считают изобретатели. Также в случае долгого удерживания устройства пальцы начинают потеть через "поры". Кроме того, планируется запуск мужской версии руки с запахом мужского одеколона или машинного масла.

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