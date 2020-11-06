Директор НАБУ Артем Ситник і вищі посадові особи бюро "зливали" інформацію про заплановані слідчі дії фігурантам розслідувань, що призводило до зриву спецоперацій.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" розповів керівник підрозділу детективів НАБУ у 2016-2020 роках Олександр Карєєв.

"Починаючи з 2017 року я став помічати, що Ситник - неохайний стосовно займаної посади. Це підтвердилося конкретними фактами - "зливом" інформації про плановані обшуки, негласні слідчі дії в рамках кримінальних проваджень, підіграванням фігурантам кримінальних проваджень, лобіюванням їхніх інтересів, використанням адмінресурсу і свого кумівського оточення, яке займало посади як в керівництві НАБУ, так і в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, з метою протидіяти слідству", - стверджує Олександр Карєєв.

Як приклад колишній керівник підрозділу детективів навів справу Романа Насірова, коли екс-керівнику ДФС НАБУ вручало підозру і затримувало в "Феофанії".

"У березні 2017 року я прийшов у кабінет до Ситника. Там знаходився керівник управління внутрішнього контролю. Я повідомив, що у мене є інформація з конфіденційних джерел, що напередодні затримання пана Насірова висока посадова особа НАБУ "злила" інформацію про запланований день затримання Насірова. Напередодні затримання в ресторанному комплексі "Імперія" службова особа НАБУ зустрілася з колишнім керівником оперативного управління ДФС і в ході цієї зустрічі повідомила про підготовку спецоперації із затримання Насірова. З цієї причини Насірова затримували не в кабінеті, а в лікарняному ліжку в "Феофанії". Також я повідомив, що, можливо, цій посадовій особі НАБУ щомісяця передаються 50 тисяч доларів США від співробітників ДФС для забезпечення "кришування" і невтручання НАБУ в корупційні схеми ДФС. Також я повідомив, що цією посадовою особою НАБУ будується будинок в котеджному комплексі віп класу Riviera Village. Замість того, щоб відреагувати на інформацію про корупцію, Ситник все розповів цій посадовій особі", - говорить Карєєв.

Екс-підлеглий Ситника стверджує, що директором НАБУ була створена системна корупція, в якій брав участь як сам Ситник, так і посадові особи органів прокуратури.

"Фігуранти розслідування замаху на вчинення рейдерського захоплення агрохолдингу "Агрейн" звернулися до дружини Ситника - Ганни, щоб Ситник посприяв зупинці слідства. Після цього на боці фігурантів з'явився адвокат Денис Сидоренко, який разом з Ситником працював в адвокатському об'єднанні "Юридичні гарантії". Після цього детектив мого підрозділу йде вручати повістку одному з керівників органів прокуратури, який теж фігурував у розслідуванні. У прокуратурі детектива сприйняли як людину Ситника і в ході розмови детектив дізнався, що Ситник надсилав Дениса Сидоренка до цього співробітника прокуратури з метою узгодити план протидії розслідуванню, тому що посадові особи прокуратури також були фігурантами кримінального провадження", - заявив екс-керівник підрозділу детективів.

Олександр Карєєв стверджує, що про дані факти повідомляв письмово, що надалі призвело до його звільнення з бюро, а також пропонував Артему Ситнику пройти детектор брехні.

"Я все це документально відображав і направляв в управління внутрішнього контролю і Ситнику. А 4 жовтня я запропонував Ситнику пройти поліграф по "зливу" інформації. Ситник не погодився. Він кілька разів тестував мене на поліграфі, але сам відмовився. Він його не пройде", - говорить Карєєв.

Нагадаємо, раніше Олександр Карєєв виграв в Окружному адміністративному суді Києва справу, в рамках якої оскаржував своє незаконне звільнення. Саме НАБУ поки не виконало рішення ні в частині відновлення Карєєва на посаді, ні в частині звільнення самого Ситника.