Мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко победил на выборах городского головы. Такие данные сегодня опубликовала Мариупольская городская территориальная избирательная комиссия, сообщает местное издание "MRPL.CITY".

Подписанные протоколы разместили в ДК "Украинский дом" в открытом доступе.

Вадима Бойченко избрали мэром Мариуполя в 2015 году. На местных выборах 25 октября он баллотировался от партии "Блок Вадима Бойченко".

За Бойченко проголосовали 64,57% избирателей (54 005 голосов).

На втором месте кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Клименко - 25,84%.

Результаты остальных кандидатов: Лидия Мугли (самовыдвиженка) - 4,72%, Юлия Башкирова ("За майбутнє") - 1,68%, Михаил Клюев ("Наш край") - 0,99%.

Вадима Бойченко избрали мариупольским городским головой в 2015 году. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" 5-м номером в списке как беспартийный.

В городской совет прошли пять партий: "Блок Вадима Бойченко" - 41,69%, "ОПЗЖ" - 33,99%, "Партия Шария" - 7,9%, "Сила людей" - 6,2%, "Слуга Народа" - 5,1%.

Напомним, что в субботу, 31 октября, ЦИК опубликовала первые результаты местных выборов. Уже избраны главы 108 населенных пунктов. Всего же в Украине избирают 370 мэров городов, 428 поселковых председателей и 623 сельских председателей.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком победил действующий городской председатель Андрей Райкович.