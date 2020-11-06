Украинская сторона в ТКГ сообщила о предубеждениях и реальности "Плана действий на Донбассе". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Четыре главных пункта "Плана действий", четыре предубеждение против них и - реальность", - говорится в начале заявления.

Так, в ТКГ утверждают, что вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года возможен. Для этого приводят пример Израиля, который вывел свои войска из "зоны безопасности" в Ливане, одновременно с союзной ему "Армией Южного Ливана" в течение суток, после 18 лет пребывания в стране.

"Численность контингентов в соответствии составляла - около 1500 тысяч человек для Израиля, а для АЮЛ - 6000 человек с членами их семей. На Донбассе "...иностранных войск" близко к 40 тыс. в/с, но и не за одну ночь мы им предлагаем выйти, это может быть календарный месяц. Хотя, как кажется, если президент России отдаст соответствующий приказ "...иностранные войска" выедут и за ночь", - отметила украинская сторона в ТКГ.

Ранее Зеленский сообщил, что "План по Донбассу" передали в ОБСЕ.