У проекті державного бюджету на 2021 рік, який у четвер, 5 листопада Верховна Рада схвалила у першому читанні, на медицину передбачено 4,2% від ВВП. В абсолютних цифрах це 156 млрд грн, що на 27,5 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Леся Забуранна.

На моє глибоке переконання, ми дотриматися норми законну і дати 5% від ВВП на медицину, як то закладено. Але сьогодні 4,2% є реально найбільшим показником витрат на медицину, які були в історії незалежної України. У проекті державного бюджету ми передбачаємо збільшення заробітної плати саме медикам.

Вона нагадала, що з вересня цього року уряд вже збільшив оклади медичних працівників на 25-75%. Це додаткові кошти до зарплати медичного персоналу в розмірі від 1,3 тис. грн до 3,5 тис. грн на місяць.

Воно (збільшення заробітної плати в 2021 році - ред.) вже закладено. Зараз є надбавки медичним працівникам, що залучені до боротьби з COVID-19 (в розмірі 300% - ред.), але це є в певній мірі крок і вимога. А ми маємо це зробити на постійній основі. Вони не повинні чекати рішення уряду. Ми повинні забезпечити лікарям вже зараз достойний рівень оплат на постійній основі.

Політик нагадала, що на боротьбу з COVID-19 у квітні цього року було виділено 16,3 мільярда гривень. З них 6,5 млрд грн спрямовані на доплати до зарплат медикам, 4,7 млрд грн - для закупівлі медичного обладнання, 2,7 млрд грн - на закупівлю вакцини і 0,6 млрд грн - на забезпечення подачею кисню ліжок у лікарнях.