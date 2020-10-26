В Украине к кислороду подключены более 16 тыс. больничных коек, что на 6,8 тыс. больше, чем было в сентябре.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Читайте также Заражение коронавирусом пошло на спад - ВОЗ

По словам премьер-министра, в Херсонской области обеспеченность кислородом больничных коек составляет уже 85%. В Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%. Всего на закупку кислорода для больниц правительство уже выделило 571 миллион гривен.

"Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены", - отметил Шмыгаль.

При этом президент заявил, что в ближайшее время кислородом должны быть обеспечены 80% коек.

Ранее сообщалось, что в Украину поступит "спасение" от коронавируса.

Также мы писали о том, что в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц.