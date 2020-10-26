К кислороду подключены более 16 тыс. больничных коек - МОЗ [ Редактировать ]
В Украине к кислороду подключены более 16 тыс. больничных коек, что на 6,8 тыс. больше, чем было в сентябре.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.
По словам премьер-министра, в Херсонской области обеспеченность кислородом больничных коек составляет уже 85%. В Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%. Всего на закупку кислорода для больниц правительство уже выделило 571 миллион гривен.
"Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены", - отметил Шмыгаль.
При этом президент заявил, что в ближайшее время кислородом должны быть обеспечены 80% коек.
Ранее сообщалось, что в Украину поступит "спасение" от коронавируса.
Также мы писали о том, что в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц.
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