Двох зарізав, ще вісьмох поранив. У Кривому Розі, просто посеред вулиці, озброєний ножем чоловік почав кидатися на перехожих. Серед постраждалих навіть восьмирічний хлопчик.

У поліції кажуть, що рани людям чоловік наносив по декілька разів.

Нападником виявився місцевий, йому 37 років. Чоловіка затримала поліція. Зараз він на допиті. Нападнику інкримінують умисне вбивство.