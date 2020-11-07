У Кривому Розі озброєний ножем чоловік нападав на перехожих [ Редактировать ]
Двох зарізав, ще вісьмох поранив. У Кривому Розі, просто посеред вулиці, озброєний ножем чоловік почав кидатися на перехожих. Серед постраждалих навіть восьмирічний хлопчик.
У поліції кажуть, що рани людям чоловік наносив по декілька разів.
Нападником виявився місцевий, йому 37 років. Чоловіка затримала поліція. Зараз він на допиті. Нападнику інкримінують умисне вбивство.
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