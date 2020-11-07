Іноземець у Харкові протаранив людей на острівці безпеки (відео) [ Редактировать ]
Жахлива аварія у Харкові. Автомобіль на великій швидкості збив чотирьох людей на острівці безпеки. Одна жінка у комі з важкою черепно-мозковою травмою. У 9-річного хлопчика травма голови, перелами обох стегон та передпліччя, у чоловіка - численні забої. Ще одна жінка, яку зачепило автомобілем, майже не постраждала.
На місці скупчилися очевидці, вони не дали винуватцю втекти.
За неофіційною інформацією, за кермом авто був 25-річний громадянин Ємена, який у червні цього року напав з ножем на дівчину. З СІЗО він вийшов під заставу в 105 тисяч гривень.
Дмитро Коротій, заступник начальника відділу розслідування у сфері транспорту:
В районі перехрестя проспекту Науки та вулиці Космічній водій, за попередньою інформацією, допустив наїзд на острівок безпеки, де здійснив наїзд на чотирьох пішоходів. Особа водія встановлена - він не є громадянином України, він є іноземцем.
по теме
Антон Желепа у неадекватному стані, під дією наркотиків та алкоголю, на позашляховику протаранив іншу машину, в якій їхала родина
Напередодні той на джипі пронісся пішохідною частиною Майдану, зніс автобусну зупинку і протаранив кілька машин
У самому центрі Києва безпосередньо на Майдані Незалежності - невимовно жахливе ДТП. Двоє людей загинули, ще як мінімум троє - постраждали
Водій позашляховика на великій швидкості заїхав на пішохідну частину площі та врізався у зупинку громадського транспорту, а потім протаранив ще кілька автівок
Заступник голови комісії села Козинці заснув за кермом, вилетів на зустрічку і протаранив вантажівку