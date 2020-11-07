Жахлива аварія у Харкові. Автомобіль на великій швидкості збив чотирьох людей на острівці безпеки. Одна жінка у комі з важкою черепно-мозковою травмою. У 9-річного хлопчика травма голови, перелами обох стегон та передпліччя, у чоловіка - численні забої. Ще одна жінка, яку зачепило автомобілем, майже не постраждала.

На місці скупчилися очевидці, вони не дали винуватцю втекти.

За неофіційною інформацією, за кермом авто був 25-річний громадянин Ємена, який у червні цього року напав з ножем на дівчину. З СІЗО він вийшов під заставу в 105 тисяч гривень.

Дмитро Коротій, заступник начальника відділу розслідування у сфері транспорту: