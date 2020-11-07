Кількість хворих збільшується, вільних ліжок у лікарнях чимдалі меншає. І вже очевидним стає, що без посилення карантину не обійтися.

Про повний локдаун зараз не йдеться, але з наступного тижня можуть перейти на "карантин вихідного дня", - по це днями повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Що це означатиме для українців і наскільки суворими можуть стати обмеження? Про це - у нашому матеріалі.

"Карантин вихідного дня" - один зі сценаріїв стримання поширення коронавірусу. Такі плани Міністерства охорони здоров'я. Що ж це означатиме? По-перше, максимально жорсткі обмеження. Їх уже, судячи з назви, хочуть запровадити саме у вихідні - у суботу й неділю. Йдеться про роботу закладів найбільшого скупчення людей.

Під час так званого карантину вихідного дня дозволено буде працювати лише продуктовим магазинам, аптекам і транспорту. Такі заходи мають розірвати ланцюжок передачі хвороби, бо люди менше контактуватимуть і спілкуватимуться одне з одним.

А обмеження будуть наступні:

Відвідувати магазини в торговельно-розважальних центрах можна тільки за умови - 1 людина на 20 квадратних метрів приміщення;

Для закладів громадського харчування, ресторанів і кафе - робота тільки "на виніс";

А от розважальні та фітнес-центри взагалі закриють.

Якщо ж ці кроки не допоможуть, карантин ще більше посилять. Коли саме почне діяти "карантин вихідного дня", ще не відомо але, імовірно, уже з наступної суботи.