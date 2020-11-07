Владимир Зеленский поздравил Байдена с победой [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский, 7 ноября, поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. зеленский подчеркнул, что дружба двух стран становится только крепче. Об этом глава госсударства в своем Twitter.
Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. 🇺🇦 and 🇺🇸 have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020
"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украины и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" - написал Зеленский.
Стоит отметить, что аналитики ABC News также уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за Байдена.
Fox News вслед за другими телеканалами также заявил о победе Байдена на выборах.
Как ранее сообщалось, новым президентом США стал Джо Байден. После чего Дональд Трамп объявил себя победителем "с большим отрывом"
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