В Киеве столкнулись четыре автомобиля: есть погибшие [ Редактировать ]
В Киеве, 8 ноября, на Кольцевой дороге произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись сразу 4 автомобиля. В результате аварии погиб один человек. Об б этом сообщает "Киев оперативный"
фото: KyivOperativ
По информации от участников происшествия, водитель Lada на большой скорости влетел в заднюю часть Daihatsu, то по инерции - в Mercedes и Hyundai.
фото: KyivOperativ
По данным сообщества, на месте погиб водитель Lada, а пассажира Daihatsu были госпитализированы в больницу.
На месте происшествия работает патруль полиции и наряд полиции, специализирующиеся на ДТП с тяжелыми последствиями.
фото: KyivOperativ
Наблюдается осложнение дорожного движения.
Напомним, в Харькове автомобиль сбил сразу 4 людей, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода.
Читайте также, на левом берегу Киева случилось жуткое ДТП, в ходе которого разбитый автомобиль оказался в кювете.
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