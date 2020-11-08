В Киеве, 8 ноября, на Кольцевой дороге произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись сразу 4 автомобиля. В результате аварии погиб один человек. Об б этом сообщает "Киев оперативный"

фото: KyivOperativ

По информации от участников происшествия, водитель Lada на большой скорости влетел в заднюю часть Daihatsu, то по инерции - в Mercedes и Hyundai.

фото: KyivOperativ

По данным сообщества, на месте погиб водитель Lada, а пассажира Daihatsu были госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работает патруль полиции и наряд полиции, специализирующиеся на ДТП с тяжелыми последствиями.

фото: KyivOperativ

Наблюдается осложнение дорожного движения.

Напомним, в Харькове автомобиль сбил сразу 4 людей, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода.

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