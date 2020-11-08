COVID-19 в Україні за добу вбив 138 людей [ Редактировать ]
Без антирекордів. Дев'ять тисяч чотириста нових випадків COVID-19 зафіксували за вчора в Україні. Одужали понад дві тисячі пацієнтів. Сто тридцять вісім життів хвороба забрала.
Найбільше нових випадків уже другий день поспіль на Харківщині - понад тисячу за добу. До такої ж позначки наближається і столиця.
Інфекція швидко шириться у Запорізькій, Київській і Житомирській областях. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили 460 тисяч українців. Це дев'ятий показник в Європі.
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