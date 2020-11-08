Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили 460 тисяч українців

Без антирекордів. Дев'ять тисяч чотириста нових випадків COVID-19 зафіксували за вчора в Україні. Одужали понад дві тисячі пацієнтів. Сто тридцять вісім життів хвороба забрала.

Найбільше нових випадків уже другий день поспіль на Харківщині - понад тисячу за добу. До такої ж позначки наближається і столиця.

Інфекція швидко шириться у Запорізькій, Київській і Житомирській областях. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили 460 тисяч українців. Це дев'ятий показник в Європі.