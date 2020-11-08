Деталі вчорашньої різанини у Кривому Розі розповіли в поліції. Правоохоронці опублікували відео затримання чоловіка, що напередодні кидався на перехожих з ножем. Що загрожує різнику і чи понесе він відповідальність за вбивства? Дивіться.

Кривий Ріг. Близько п'ятої вечора місто сколихнула звістка - невідомий кидається на перехожих з ножем. Двох чоловіків, батька та сина, вбиває, ще вісьмом, серед яких і восьмирічний хлопчик - завдає тяжких поранень. Всіх забирає швидка допомога. Убитих поліція знайшла за будівлею колишнього кінотеатру. За словами місцевих, вони жили неподалік місця трагедії.

Денис, житель Кривого Рогу:

Молодий, молодший за мене був. Років 35 десь, а дєду может год 67, уже на пенсії був. У нього правда серце боліло.

Суботній вечір став справжнім жахіттям для криворіжців. На очах у пані Лілії чоловік поранив трьох людей.

Лілія, очевидиця:

Я выбегаю к ней и смотрю - она держится за шею. Из под пальцев, на пальто капает кровь. Этот, не могу назвать его человеком, этот идет себе с окровавленным ножом. Как будто за хлебом вышел. Переходит через дорогу и там идет бабушка с ребенком, ну так лет 8. Хорошо, что у ребенка была толстая курточка. Он ножем прямо ему в спину. Бабушка испугалась, вскочила. Поворачиваю голову и вот буквально на этом перекрестке еще одна жертва. Он ей кастетом проломил голову.

Різанину у Кривому Розі президент Володимир Зеленський назвав тероризмом. За його словами, правоохоронці мають оперативно розслідувати вбивство, а злочинець має бути справедливо покараний.

Різника вже затримала поліція. Вбивцею виявився 37-річний місцевий мешканець. Уже в руках правоохоронців зловмисник зізнався, вбивати йому наказували голоси.

Бог сказал убить 15 человек. - Ты сколько убил? - Не знаю. - Сколько примерно? Сколько убиваешь? День, два, три? - Только сегодня. Чтобы показать людям, что вы тоже в аду... Я убил на камеру людей, все снимают. Сними и ты, чего ты стоишь.

Ольга Кузнецова, заступниця керівника відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Наразі чоловіка затримали в порядку 208 статті КПК. За даним фактором відкрито кримінальне провадження за 115 статтею ККУ, навмисне вбивство.

Під час обшуку вдома у чоловіка, на стінах знайшли дивні малюнки. Вивчати, що це за символи, будуть експерти з психіатрії. Стосовно винного проведуть психіатричну експертизу. У разі доведення вини, нападнику загрожує довічне ув'язнення.