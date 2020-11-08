Ізраїль поступово виходить з другого загальнонаціонального карантину. Частково запрацювали школи та торгові центри. Але влада, як і раніше, уважно стежить за ситуацією, і почала запроваджувати точкові закриття. Блокують окремі селища зі значною кількістю хворих. Більше знає Антон Готліб.

Начебто успіхи є - почалося стійке зниження кількості нових хворих. Число тяжких пацієнтів теж скорочується, зокрема, і підключених до ШВЛ. Відбувається поступове скасування карантинних обмежень. Запрацювали вуличні магазини та підприємства. Але, головне, відкрилися школи для молодших класів. За законом, діти до дев'яти років не можуть залишатися вдома самі.

Орна Хен, мама школярів:

Я така щаслива, що діти пішли до школи! Тепер вони побачаться зі своїми друзями і вчителями, зможуть продовжити навчання. І я можу повернутися на роботу, розуміючи, що діти в нормі і під наглядом.

Але ніхто не розслабляється, люди усвідомлюють, як швидко все може ускладнитися знову. Так було в травні, коли необачне зняття обмежень відразу призвело до стрімкого зростання захворюваності і смертності. Тепер все йде дуже повільно. Влада запроваджує план "світлофор", його головна ідея - закривати не всю країну, а населені пункти, у яких багато інфікованих.

Роні Гамзо, керівник національного штабу по боротьбі з пандемією:

Виходу немає. Або ми закриємо селища з високим рівнем зараження, або доведеться вводити третій карантин. А цього вже точно не витримають ні економіка, ні люди. Тому, ми будемо закривати точково, на короткий час. Щоб збивати хвилю на самому її початку, а не боротися з наслідками.

Першими під закриття потрапили арабські селища на півночі - Маджль-Шамс і Беката, де мало не кожен п'ятий хворий на коронавірус. Потім вирішили закрити окремі квартали ортодоксальних міст, там справжній спалах вірусу. На в'їздах і виїздах поліцейські блокпости і перевірка документів. Виїжджати можна тільки за дуже поважної причини. Ось патрульні зупиняють машину, перевіряють дані: всередині хворий на "корону".

Ти в курсі, що ти підтверджений хворий на корону? - Так, але я нормально почуваюся. Вирішив ось проїхатися. - Куди проїхатися? Ти взагалі не маєш права виходити з дому! З тобою в машині інша людина, вважай, ти її вже відправив на два тижні в ізоляцію. Негайно повертайся додому! Я виписую тобі штраф - 1200 євро. Потрапиш мені на очі ще раз - матимеш кримінальну справу.

Жителі селищ незадоволені, але влада наполягає на закритті. 2600 загиблих - ось їх головний аргумент. На піку другої хвилі лікарні ледь не захлиналися, в день виявляли по 9 тисяч заражених.

Економіка Ізраїлю, яка ще рік тому демонструвала дива зростання і стабільності, буквально тріщить по швах. Дефіцит держбюджету вже перевалив за 10 відсотків, такого не було ніколи. За всю історію держави.