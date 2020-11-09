Київ - та десять обласних центрів у помаранчевій зоні

Нове карантинне зонування відсьогодні діє в Україні. Зелених та жовтих зон не залишилося. Київ - та десять обласних центрів у помаранчевій зоні. Решта - у червоній.

Раніше у МОЗі зазначили, що традиційний перелік карантинних обмежень у всіх зонах можуть посилити. Зокрема, запровадити карантин вихідного дня. Натомість остаточного рішення в уряді ще не має.